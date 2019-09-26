СМИ рассекретили жалобу осведомителя на разговор Трампа и Зеленского

Член комитета по разведке палаты представителей Крис Стюарт сообщил, что текст жалобы неизвестного сотрудника спецслужб США, в которой он поднял тревогу по поводу беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского, рассекречен.

«Срочная новость: жалоба разоблачителя была рассекречена. Я призываю вас всех прочитать ее», - написал сенатор в Twitter.

Американские СМИ сообщили, что процесс снятия с документа грифа секретности завершен. Предположительно, текст жалобы осведомителя могут опубликовать сегодня, 26 сентября. По информации газеты The Hill, документ будет обнародован с некоторыми изменениями.

Накануне Вашингтон опубликовал расшифровку телефонных переговоров Трампа и Зеленского, которые состоялись в июле. Этого требовал главный оппонент президента США на выборах Джо Байден. По его словам, Трамп оказывал давление на Зеленского и призывал возобновить расследование в отношении его сына. В палате представителей конгресса в связи с этим начали процедуру импичмента Трампа.