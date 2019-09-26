В Подмосковье умер адвокат Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде интересы футболиста Александра Кокорина по делу о двух драках в центре Москвы, умер на своей даче в Подмосковье.

«Ушел внезапно, ничто не предвещало беды... И никого не было рядом... Уехал на дачу и утром был найден... Не представляете, друзья, какая это беда-бедища... Поверить в его уход невозможно...» - написала на своей странице в Facebook адвокат Татьяна Прилипко.

Помимо дела Кокорина, Ромашов ранее вел много иных резонансных дел. Так, он представлял интересы блогера Эрика Давидовича, которого ранее обвиняли в мошенничестве.

О точных причинах смерти адвоката не сообщается.