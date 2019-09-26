Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Российский траулер «Бухта Наездник», который почти сутки горел в порту норвежского Тромсе, затонул. Это следует из трансляции телеканала NRK.

Огонь на судне вспыхнул накануне вечером. Возгорание произошло на палубе, но пламя быстро перекинулось на жилые отсеки. Основная версия случившегося - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, во время которых вспыхнуло гидравлическое масло.

Местные власти опасались взрыва цистерны с аммиаком на корабле. Экстренные службы рассматривали два варианта действий: создать вокруг судна трехсотметровую безопасную зону или затопить его, чтобы потушить пожар.

Все 29 членов экипажа траулера живы, 12 из них находятся в больнице, остальных временно разместили на территории университетского госпиталя. Также власти города экстренно эвакуировали жителей ближайшего района.