В России предложили новый метод борьбы со снегом

В борьбе с сугробами и обледенениями на дорогах может помочь электропроводящий цементобетон (ЭПБ). Так считают специалисты РосдорНИИ.

Во время исследования было установлено, что снег и лед, попадая на ЭПБ, тают быстрее, чем на обычном асфальте. Данное покрытие, считают специалисты, можно укладывать по краям проезжей части, где оно будет обеспечивать таяние снега, а образующаяся вода будет стекать в ливневую канализацию.

Для пешеходов и водителей электропроводящий цементобетон не будет представлять опасности, поскольку сверху его покроют защитным слоем, а нижние слои обеспечат заземление. На сложных участках трасс, таких как мосты, съезды или путепроводы, ЭПБ можно будет размещать по всей ширине проезжей части, пишет RT.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что реализация этой идеи потребует значительных денежных затрат, однако новые технологии помогут облегчить данную задачу.