Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России предложили новый метод борьбы со снегом

Роман Захаров
10:00 26.09.2019
Специалисты РосдорНИИ установили, что снег, попадая на электропроводящий цементобетон, тает быстрее, чем на обычном асфальте.
В России предложили новый метод борьбы со снегом
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

В борьбе с сугробами и обледенениями на дорогах может помочь электропроводящий цементобетон (ЭПБ). Так считают специалисты РосдорНИИ.

Во время исследования было установлено, что снег и лед, попадая на ЭПБ, тают быстрее, чем на обычном асфальте. Данное покрытие, считают специалисты, можно укладывать по краям проезжей части, где оно будет обеспечивать таяние снега, а образующаяся вода будет стекать в ливневую канализацию.

Для пешеходов и водителей электропроводящий цементобетон не будет представлять опасности, поскольку сверху его покроют защитным слоем, а нижние слои обеспечат заземление. На сложных участках трасс, таких как мосты, съезды или путепроводы, ЭПБ можно будет размещать по всей ширине проезжей части, пишет RT.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что реализация этой идеи потребует значительных денежных затрат, однако новые технологии помогут облегчить данную задачу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.09.2019, 07:07
Зеленский раскрыл детали беседы с Лавровым
Дата25.09.2019, 06:48
Спецназ ВВО уничтожает «террористов» под Хабаровском: эффектные кадры учений
Дата24.09.2019, 21:31
UEFA официально выбрал Петербург для финала Лиги чемпионов
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата26.09.2019, 11:00
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:58 В стране и мире
Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашогги
10:42 В стране и мире
СМИ рассекретили жалобу осведомителя на разговор Трампа и Зеленского
10:22 В стране и мире
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
10:15 В стране и мире
В Подмосковье умер адвокат Кокорина
10:00 В стране и мире
В России предложили новый метод борьбы со снегом
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Из князи в грязи: водитель Lamborghini не пропустил скорую в Москве
Видео
Народный артист СССР Олег Басилашвили отмечает юбилей
Видео
Подлодка ложится на грунт: кадры изнутри субмарины
Улетая, гасите свет: боевой вертолет США протаранил ЛЭП в Германии
«Как тебе такое?»: Маск ответил краснодарским предпринимателям на популярный мем
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.