Спустя три века: водолазы РГО подняли со дна Балтийского моря уникальный фолиант

Уникальную находку сделали археологи-водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества. Они подняли с борта затонувшего почти 300 лет назад немецкого судна книгу. Невероятно, но фолиант полностью сохранился, сообщают «Известия».

Книга, пережившая трехвековое подводное заточение – Псалтырь в кожаном переплете 1692 года. Изначальное его приняли за маленькую шкатулку. Сейчас он хранится в специальном боксе с морской водой. После сложной и кропотливой реставрации издание будет выставлено в музее.

Затонувшее судно «Архангел Рафаил, пошло ко дну у побережья Финского залива в 1724 году, когда перевозило контрабандные товары из Российской империи. Водолазы обследовали судно и ранее. Тогда, из глубин на поверхность были подняты личные вещи моряков, среди которых прекрасно сохранившийся мушкет, кожаная обувь, бочки с зерном и прочее.

Все эти предметы уже переданы в коллекцию Музея истории Кронштадта, где составляется уникальная экспозиция. После этого они отправятся в Гамбург на временную выставку - с опозданием на 300 лет.

По словам водолазов, в отсеках корабля хранится множество других ценных предметов старины и работа по из извлечению будет непременно продолжена.