Глава МИД Японии рассказал о встрече с Лавровым
Тосимицу Мотэги впервые встретился с министром иностранных дел РФ после своего назначения.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел первые переговоры с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. Последний позитивно оценил прошедшую встречу.
Переговоры прошли на полях 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мотэги заявил о намерении тесного сотрудничества с МИД России.
«Как министр иностранных дел, а также как лицо, ответственное за японо-российские переговоры по мирному договору, я хочу с вами, господин Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности», - цитирует его ТАСС.
Он также выразил желание побеседовать с Лавровым без представителей прессы. По итогу Мотэги охарактеризовал встречу как «очень хорошую».