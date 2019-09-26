Глава МИД Японии рассказал о встрече с Лавровым

«Как министр иностранных дел, а также как лицо, ответственное за японо-российские переговоры по мирному договору, я хочу с вами, господин Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности», - цитирует его ТАСС.

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