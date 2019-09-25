Зеленский назвал человека, который может на него давить

Владимир Зеленский прокомментировал скандал, разгоревшийся после телефонного разговора с Дональдом Трампом. На вопрос журналиста российского телеканала, не давил ли американский лидер на украинского президента, Зеленский дал уклончивый ответ.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня может давить только один человек - мой сын, которому шесть лет», - ответил президент Украины ведущему программы «60 минут» Евгению Попову.

Ранее в США разгорелся политический скандал из-за недавнего телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Демократы утверждают, что в ходе беседы американский лидер пытался надавить на своего украинского коллегу и вынудить его посодействовать расследованию против деятельности на Украине компании, в руководство которой входит сын Джо Байдена.

Бывший вице-президент США выступил с требованием придать широкой огласке содержание переговоров между Трампом и Зеленским. Украинский президент против призыва Байдена возражать не стал.

На полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке американский лидер пообещал не затягивать с публикацией стенограммы телефонного разговора. Он также подчеркнул, что общественности будет представлена полная и неискаженная версия беседы.