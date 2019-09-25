Новак исключил расширение списка российских поставщиков газа на Украину

В России не станут менять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - компании «Газпром». Такое заявление сделал руководитель Министерства энергетики РФ Александр Нoвaк.

По словам российского министра, заявление главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Oржеля о возможности приобретения определенного объема российского газа не только у «Газпрома» означает лишь то, что законодательство Евросоюза не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре.

Отвечая на вопрос, как можно осуществить подобный план в условиях российского законодательства, Нoвaк сообщил, что в РФ есть единый экспортер и каких-либо изменений здесь не ожидается.

Ранее Oржель заявил, что Украина рассмотрит возможность закупки определенного объема газа у России, отметив, что это могут быть покупки не только у «Газпрома».