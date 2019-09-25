СМИ: в Ставрополье пропал самолет
По непроверенной информации, ведутся поиски пропавшего судна.
© Фото: Dmitry Terekhov, Flickr
В среду, 25 сентября, по предварительной информации, в Предгорном районе Ставропольского края пропал легкомоторный самолет. Пока не известны подробности случившегося.
«Ориентировочное место, где он пропал, - это Предгорный район», - приводит слова информированного источника «Интерфакс».
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По непроверенной информации, идут поиски пропавшего судна.