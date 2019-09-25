Судебным приставам могут разрешить взламывать двери
Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», в рамках которого судебные приставы могут получить право вскрывать двери квартир и домов.
Речь идет о случаях, когда должник отказывается впустить представителей службы на предмет проверки правомерности перепланировки жилых помещений и установки газового оборудования, передают «Известия».
«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций», - говорится в подготовленном документе.
Ранее Федеральная служба судебных приставов выступила с инициативой новой системы поиска должников. Предполагается, что задолжавших по выплатам алиментов и по кредитам будут искать при помощи уличных видеокамер.