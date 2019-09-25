У офиса Маска появились билборды с вопросом «Как тебе такое?»

Рядом с офисом SpaceX в калифорнийском городе Хоторн появились билборды с приглашениями главы компании Илона Маска принять участие в форуме малого бизнеса в Краснодаре.

Судя по появившимся в Сети кадрам, баннеры явно установили для того, чтобы их заметил сам Маск: на них есть фото изобретателя, обращение к нему и легендарная надпись «Kak tebe takoe?».

© Юга.Ру

Как пишет сайт «Юга», таким образом Маска зовут на форум «Дело за малым» для представителей малого и среднего бизнеса, который должен пройти в Краснодаре в октябре этого года. На баннерах также размещено название сайта, посвященного приглашению бизнесмена на мероприятие.

В настоящий момент остается загадкой, кто разместил билборды.