Автобус взорвался на юге Турции

Взрыв самодельной бомбы произошел на пути следования автобуса с полицейскими на юге Турции в провинции Адана. Точной информации о пострадавших пока не поступало. Известно, что несколько человек ранено.

Взрывное устройство было приведено в действие в среду утром. На место происшествия прибыло большое число полицейских нарядов, спасателей и медицинских бригад. По информации турецкого издания Daily Sabah, в районе взрыва пострадали рядом стоящие здания и транспортные средства.

По словам губернатора провинции Махмута Демирташа, пострадавшие в результате нападения полицейские доставлены в ближайшие больницы, их состояние не вызывает опасений.