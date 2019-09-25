Восстание машин: робот Atlas научился выполнять гимнастические упражнения

Американские инженеры из компании Boston Dynamics научили человекоподобного робота выполнять гимнастические упражнения. Благодаря новым алгоритмам андроид по имени Atlas теперь может кувыркаться, стоять на руках и подпрыгивать с оборотом вокруг своей оси на 360 градусов. При этом каждый комплекс робот заканчивает символическим поднятием рук вверх, как это делают профессиональные спортсмены.

Как отметили инженеры, после обновления роботу больше не требуется пауза между действиями. Теперь он использует специальный прогнозирующий контроллер, который отслеживает движения. Тем не менее в компании подчеркнули, что, несмотря на этот успех, ошибки в работе Atlas все еще возможны.

Ранее специалисты Boston Dynamics показали видео, на котором запечатлено, что Atlas освоил навыки паркура: андроид отлично держит баланс и перепрыгивает через 40-сантиметровые ступеньки.