В Пакистане произошло мощное землетрясение

В пограничной зоне между Пакистаном и Индией произошло землетрясение магнитудой 5 и 8 баллов, в результате которого погибли более 20 человек и более 300 получили ранения.

В районе Кашмира зафиксированы наиболее мощные толчки. Там разрушены десятки домов, дороги покрыты гигантскими трещинами, а улицы завалены обломками зданий. Из-за угрозы аварии властям пришлось полностью остановить местную гидроэлектростанцию. Всех сотрудников срочно эвакуировали и разместили в палаточных городах, вместе с остальными пострадавшими. По словам спасателей, число жертв и пострадавших может значительно вырасти, так как поисковая операция только началась, и отдаленные поселки они еще не обследовали.

Несколько дней назад в Албании произошли два землетрясения магнитудой 5,8 балла и 5 баллов. Из-за мощных толчков пострадали 52 человека, которым была оказана срочная медицинская помощь.