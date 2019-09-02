Россия выполнит наблюдательный полет над Финляндией

В рамках международного Договора по открытому небу Россия осуществит наблюдательный полет над территорией Финляндии с 2 по 6 сентября.

«РФ планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии», - заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По словам Рыжкова, полет будет проводиться с аэродрома открытого неба Хельсинки-Вантаа, а его максимальная дальность составит 1400 километров.

В это же время в рамках Договора по открытому небу будет осуществляться совместная миссия США и Чехии, которые проведут наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка.

Международный Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор действует с 2002 года и устанавливает режим открытого неба, позволяя странам-участницам совершать облеты территорий друг друга и открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях.