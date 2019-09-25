Есть жертвы: в шахте под Оренбургом произошло обрушение

На медном руднике в Оренбургской области случилось обрушение породы. В момент аварии в шахте находились 435 человек. По непроверенной информации один человек погиб, двое получили травмы.

«Обрушение горной породы произошло на руднике по добыче медной руды. Один рабочий погиб еще двое получили травмы», - приводит слова информированного источника «Интерфакс».

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Процесс работы в руднике нарушен не был.

Ранее, в якутском Оймяконе, в угольной шахте произошло обрушение, которое привело к гибели одного человека. В момент аварии, в шахте находились еще 15 человек, которые смогли самостоятельно эвакуироваться.