В МВД поддержали идею о снижении ненаказуемого порога скорости

Министерство внутренних дел (МВД) РФ поддерживает идею об изменении ненаказуемого порога превышения скорости в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующее заявление сделал заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

«МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до десяти километров в час», - сказал он в эфире «Авторадио».

При этом Кузин добавил, что норма «может быть реализована в новом кодексе», который Госдума рассмотрит, как ожидается, в начале 2020 года.

В апреле этого года в ГИБДД предложили увеличить в шесть раз штрафы за превышение скорости на 20-40 километров в час от положенного максимума.