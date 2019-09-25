Врачи назвали продукты для нормализации давления

Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям назвали продукты, которые стоит включать в рацион, чтобы поддерживать кровяное давление в норме. По их словам, высокое давление приводит к опасным заболеваниям таким, как гипертония, болезни сердца и тд. Чтобы меньше пить лекарств, нужно следить за своим питанием, включая в рацион побольше свежих овощей и фруктов, а так же заниматься доступным спортом.

«Если у вас уже было диагностировано высокое кровяное давление, следуйте указаниям вашего врача о приеме лекарств. Но также необходима диета, с помощью которой возможно сократить количество потребляемых таблеток», - приводит слова врачей Medical Express.

По мнению специалистов, ежедневно человек с повышенным кровяным давлением должен получать от 1000 до 1300 миллиграммов кальция и снижать потребление соли. Замечено, что вегетарианцы и веганы имеют меньше проблем с давлением, чем люди употребляющие мясо. Для получения кальция нужно включать в меню молоко и натуральные без добавок йогурты.

Для поддержания нормального давления нужно включать в меню продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Лучше всего для этого подойдут семена льна, которые можно добавлять по 2 столовые ложки в йогурт или творог. Врачи также напомнили, что кровяное давление помогает нормализовать чеснок и травяной чай.

Ранее ученые назвали продукты, которые замедляют процессы старения. В список вошли: зеленый чай, творог и помидоры.