К горящей плавбазе «Петр Житников» направили второе спасательное судно

К горящей в Тихом океане российской плавбазе «Петр Житников» направили второе спасательное судно. Первое уже находится в районе бедствия, в 50 километрах от острова Итуруп.

Пожар, возникший два дня назад локализован, но полностью справиться с огнем не удается. Тушение осложняет непогода: вблизи Курил сейчас бушует шторм.

На плавбазе для борьбы с пламенем остались 59 человек. Их намереваются эвакуировать самолетом. Накануне почти 400 работников базы подобрали проходящие мимо рыболовные суда.

«Петр Житников» - это целое предприятие с несколькими цехами, предназначенное для приема и переработки рыбы и краба.