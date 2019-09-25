СМИ: Лавров и Зеленский провели краткий разговор в Нью-Йорке
По словам дипломатического источника, диалог между президентом Украины и главой МИД России «был вполне деловой».
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress.com
У министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского состоялся краткий контакт на приеме в честь глав делегаций, организованном от имени американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Нью-Йорке.
«Был краткий контакт», - ответил собеседник информагентства на соответствующий вопрос.
При этом источник отметил, что диалог Лаврова и Зеленского «был вполне деловой».
Ранее Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом. В ходе встречи стороны обсудили подготовку будущего визита президента РФ Владимира Путина в королевство и ситуацию в Персидском заливе.