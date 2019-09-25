В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

В Китае на воду был спущен первый универсальный десантный корабль, который был полностью разработан и построен в КНР. Торжественная церемония прошла в Шанхае, на которой присутствовали командующие Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, власти города, конструкторы, инженеры и рабочие. После того, как была разрезана ленточка, о борт десантного корабля была разбита бутылка шампанского.

«Новый корабль… был разработан и построен внутри страны. Он будет обладать мощными возможностями для выполнения десантных боевых и других задач», - говорится в сообщении министерства национальной обороны КНР.

Торжественный спуск состоялся в среду, 25 сентября, в 09:20 утра по местному времени. После официального церемонии, конструкторами запланированы работы по отладке аппаратуры, швартовке и ходовым испытаниям нового корабля.

Ранее в Сети появилось видео, на котором были зафиксированы испытания нового китайского авианосца проекта 001A Pipixia. Предполагается, что боевой корабль начнет нести свою службу в 2020 году.