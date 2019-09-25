Минздрав назвал лучшие продукты для иммунитета осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы, как правильно питаться осенью, чтобы поддержать свой иммунитет и не заболеть. По словам специалиста, особое место в рационе должны занимать свежие овощи и фрукты, оставшиеся после летнего сезона, пишет RT.

«Пока есть возможность, нужно максимально есть овощи и фрукты, причем именно в свежем виде. А консервированные и замороженные оставить на будущее, хранить», — посоветовал Тутельян.

Диетолог отметил, что осенью нужно принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс. И не забывать о физических нагрузках, заниматься спортом. Он добавил, что нужно следить не только за качеством пищи, но и за ее количеством, иначе не избежать переедания, которое может привести к ожирению.

«Переедание — это не полезно. Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше. Это первый закон науки о питании! Если ты ведешь сидячий образ жизни, все время у телевизора и компьютера, то кушать надо женщине примерно 1800 ккал, мужчине около 2 тысяч. Если будет больше, будешь толстеть. Сейчас почти 60% имеют избыточную массу тела и ожирение. Это безобразие», - сказал Тутельян.

Ранее в департаменте здравоохранения дали советы, как не простудиться в дождливую и ветреную погоду. Врачи посоветовали не употреблять алкоголь, как лекарство, есть побольше овощей и фруктов, и пить чай с лимоном, медом и имбирем.