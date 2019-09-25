С 25 сентября многодетные россияне смогут уменьшить кредит по ипотеке
Новая государственная программа поддержки многодетных семей будет действовать до конца 2022 года.
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С 25 сентября многодетные семьи могут подавать заявки на частичное списание ипотеки. Обращаться следует в банк. Уменьшить кредит можно на 450 тысяч рублей.
Право на такую компенсацию имеют супружеские пары, у которых в 2019 году появился третий ребенок. Рожденный или усыновленный - значения не имеет.
Это новая госпрограмма поддержки многодетных. Она будет действовать до конца 2022 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам в стране. Такую задачу он поставил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях ВЭФ.