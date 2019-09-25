Первый космонавт из ОАЭ рассказал, что возьмет на орбиту в качестве талисмана

Сегодня на Международную космическую станцию отправится новый экипаж. Полет исторический - потому, что за пределы Земли впервые отправится космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури. Командиром экспедиции будет россиянин Олег Скрипочка, бортинженером - американка Джессика Мейр.

На предполетной пресс-конференции они рассказали, что уже год работают вместе, прекрасно дополняют друг друга и общаются на своем языке. Представитель Эмиратов продемонстрировал знание русского и космических традиций.

«Для меня талисманом будет маленький бежевый верблюд. Это игрушка моих детей, он полетит со мной на орбиту», - рассказал журналистам космонавт из ОАЭ.

Аль-Мансури пробудет на МКС восемь дней и проведет 16 экспериментов, в том числе будет изучать влияние невесомости на выращивание фиников.

Россиянин и американка останутся на орбите до февраля. В планах - исследования атмосферы Земли и работа с 3D-биопринтером. Отвечая на вопросы, Олег Скрипочка признался, что был бы не прочь взять с собой и андроида Федора, который хорошо зарекомендовал себя, и достойно выполнял поставленные перед ним задачи.