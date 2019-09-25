Ученые назвали замедляющий набор веса продукт

Замена вредного перекуса на несколько граммов орехов в день может помочь замедлить набор веса и снизить риск ожирения. Такой вывод сделали ученые из США, проанализировав данные нескольких сотен тысяч испытуемых.

Исследователи в течение 20-летнего периода наблюдали за весом, физической активностью и рационом питания около 50 тысяч мужчин и более двухсот тысяч женщин в возрасте от 24 до 75 лет. Оказалось, что увеличение потребления любых орехов ведет к меньшему набору веса с возрастом и снижению вероятности ожирения в целом.

Например, те, кто ел только половину суточной нормы орехов – 14 грамм – ежедневно, реже набирали вес от пяти килограммов за четыре года по сравнению с теми, кто этого не делал. Риск ожирения при этом снижался на 23%, сообщает MedicalXpress.

Точная причина подобных изменений в организме ученым пока неизвестна. Однако они, в частности, предполагают, что высокое содержание клетчатки в орехах может быть причиной более долгого ощущения сытости, а ненасыщенные жиры позволяют организму расходовать энергию даже в состоянии покоя.