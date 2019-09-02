Орешкин оценил влияние цен на нефть на экономику России

Российская экономика не будет испытывать серьезного давления и сохранит способность к инвестициям даже в том случае, если цены на нефть снизятся до 40 долларов за баррель. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40. Хотя, конечно, лучше 60 - это оптимальная цена», - цитирует Орешкина ТАСС.

Министр привел пример, что если в 2014 году для поддержания бюджета и платежного баланса России нужна была нефть по 115 долларов за баррель, то теперь эта сумма составляет до 45 долларов.

В случае, если цены на нефть упадут, в РФ не произойдет никакой катастрофы, считает министр. Защитой для нашей страны в этом случае, по словам Орешкина, являются макроэкономические структурные реформы, проведенные за последние несколько лет. Это и механизм покупки валюты, и бюджетное правило, и многое другое.

В августе текущего года Минэкономразвития понизило прогноз цены нефти по итогам 2019 года до 62,2 доллара за баррель с 63,4 доллара, прогнозировавшихся ранее. По оценке Минэкономразвития, в 2020 году цена за баррель нефти уменьшится до 57 долларов вместо предполагавшихся 59,7. Далее, согласно прогнозу, снижение продолжится: в 2021 году - до 56 долларов, в 2022 году - 55, в 2023 году - 54 доллара, в 2024 году - 53 доллара за баррель.