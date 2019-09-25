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Подготовленный российскими бойцами сирийский спецназ показал навыки под Дамаском: видео

Валентин Гвоздев
04:55 25.09.2019
Понаблюдать за учениями сирийского спецназа пригласили десятки журналистов со всего мира.
Подготовленный российскими бойцами сирийский спецназ показал навыки под Дамаском: видео
© Фото: ТРК Звезда

Бойцы сирийских спецподразделений проходят подготовку на полигоне под Дамаском. Обстановка максимально приближена к боевой. Всюду дым, взрывы и минометная стрельба.

Один за другим снаряды ложатся точно в цель. Таких результатов сирийцам удалось достичь благодаря опытным наставникам. Тренировки батальона специального назначения проводят российские инструкторы. За маневрами сирийских солдат наблюдают десятки иностранных журналистов.

Такого пристального внимания сирийские солдаты точно не ожидали. Около 60 журналистов более чем из десяти стран мира, в том числе из западных, фиксируют каждый шаг подразделения. Совсем недавно, представить себе присутствие не то что западных, но даже сирийских СМИ на этом полигоне было просто невозможно. Впрочем, на слаженность действий и точность стрельбы, многочисленные зрители никак не повлияли.

«Я сирийская журналистка, не раз выезжала на передовую. Но впервые вижу такую открытость – иностранным журналистам показывают тренировку элитного сирийского подразделения, которое готовят российские советники. Здесь, прямо на наших глазах происходит становление сирийской армии», - не без гордости замечает корреспондент RT Вафа Шабруни.

Инженерной подготовке российские инструкторы уделяют особое внимание. Опытные саперы в Сирии востребованы даже в тех районах, где боевые действия давно не ведутся. Курс обучения создавался с учетом специфики условий, в которых сирийским бойцам предстоит выполнять боевые задачи. Подготовку проходят военнослужащие с отнюдь не нулевым уровнем, поэтому обучение длится не более двух месяцев.

«Раньше войска были слабы, сейчас они сильны и я видел это все своими глазами. Все благодаря вашим тренировкам. Сейчас эти войска - вообще другая картина. Я считаю, для них это очень полезно», - заявил шеф-корреспондент телекомпании «Феникс» Лу Юйгуан.

Российские инструкторы работают в Сирии более трех лет. Делятся боевым опытом, рассказывают, как противодействовать тактике боевиков, учат оказывать первую помощь в полевых условиях. Результатом такого сотрудничества стало значительное повышение боеспособности частей сирийской армии, и как следствие – успешные операции на севере страны.

О последних успехах сирийских военных шла речь и на встрече иностранных журналистов с министрами арабской республики. Главный вопрос, интересующий зарубежных коллег – судьба Идлибской зоны деэскалации. По их словам, власти не пытаются вести диалог с противоборствующей стороной.

«Идлиб – это сирийская территория. Здесь нет одного решения. Политический процесс идет параллельно с силовой операцией. Наше основное требование - чтобы все территории Сирии вернулись под контроль законного правительства, а все незаконно находящиеся на территории страны силы ее покинули», - терпеливо объясняет позицию сирийского правительства министр муниципального управления и экологии Хусейн Махлюф.

Несмотря на то, что сирийское руководство приветствует любые политические решения, такие, например, как создание конституционного комитета, в отношении так называемой «умеренной оппозиции» позиция Дамаска неизменна – никаких переговоров с террористами.

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