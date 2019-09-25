В Красноярском крае наказали недовольную прической ученика директора школы

Прокуратура Красноярского края вынесла представление директору школы в Сосновоборске, где разгорелся конфликт из-за прически ученика. Мальчика хотели не пустить на уроки из-за стрижки в стиле его любимого футболиста.

Надзорное ведомство провело проверку в образовательном учреждении. По ее итогам выяснилось, что директор школы нарушила закон, установив особый распорядок по внешнему виду детей. Ей вынесли представление и обязали исправить незаконные положения в правилах.

История четвероклассника из Сосновоборска получила широкий резонанс в начале сентября. Юный футболист пришел на уроки с прической как у шведского нападающего клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». В школе потребовали, чтобы мальчик подстригся либо перешел на домашнее обучение. В качестве аргумента там сослались на правила, запрещающие экстравагантные прически.