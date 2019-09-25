Расцвечивая небо: в Москве завершился фестиваль «Круг света»

В Москве завершился фестиваль «Круг света», последний и самый яркий аккорд прогремел на Гребном канале. Светодизайнеры со всего мира приготовили на финал самые запоминающиеся инсталляции. Многочисленные зрители стали свидетелями световых новелл, мультимедийных мюзиклов и пиротехнических шоу.

Финальная точка, как и положено, стала самой яркой. В два раза больше света и в два раза больше фейерверков заранее доставили на площадку отведенную под закрытие фестиваля. Гребной канал для этой цели выбрали не случайно. Все, что происходило в небе и на экранах, отражалось и в воде. В этот раз режиссеры и дизайнеры по свету взялись за глубокую философскую тему - русскую душу.

Зрители увидели сразу несколько исторических эпох: междоусобицы древней Руси, балы царской России, Великую Отечественную войну, Победу и олимпиаду - в отдельной инсталляции, посвященной уже советскому периоду. Сто горелок и 200 фонтанов аккомпанировали световому шоу.

Рассуждая о том, как природа России повлияла на ту самую русскую душу, создатели спектакля превзошли себя, сделав световую проекцию животных на брызгах фонтана. Кажется, они просто парят в воздухе. Программа длилась всего 25 минут, но на трибунах не было ни одного свободного места.

Тысячи мобильных телефонов пытались запечатлеть кусочек красочного неба. Кульминация программы - залпы фейерверков до 300 метров в диаметре, под музыку из русских кинофильмов.