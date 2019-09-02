Актер из «Форсажа» сильно пострадал в автокатастрофе

Американский актер Кевин Харт, снявшийся в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Очень страшное кино 3», «Думай как мужчина» и других, в ночь на первое сентября попал в ДТП на шоссе Малхолланд в США. По данным СМИ, он получил серьезные травмы.

По информации 6ABC, машина вылетела с дороги в канаву в Малибу в результате крутого поворота. Свидетели отмечают, автомобиль врезался в деревянные ограждения и был смят «в лепешку».

Водитель актера от госпитализации отказался, а Харт был доставлен в больницу с травмами спины.

Сейчас полиция ведет расследование случившегося, но, по предварительным данным, водитель не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.