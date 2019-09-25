В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Мадуро

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро обсудят в Москве двусторонние отношения государств и региональные проблемы. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча намечена на 25 сентября. Главы двух стран также затронут ситуацию в Венесуэле, в частности, вмешательство в выборы в латиноамериканской стране других государств.

Путин и Мадуро встретятся один на один, также состоятся российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака, сообщает РИА Новости. Подписание каких-либо документов при этом не запланировано.

Ранее свой визит в Москву анонсировал Мадуро. Он рассказал, что побеседует с Путиным, а также встретится с его командой и «важными группами бизнесменов». По словам венесуэльского лидера, братские отношения с Россией – это фундамент «процветающего будущего» латиноамериканской страны.