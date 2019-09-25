Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии визит Путина
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом подготовку будущего визита Владимира Путина в королевство.
Стороны провели встречу, на которой также обсудили актуальные проблемы и ситуацию в Персидском заливе.
«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные вопросы российско-саудовской повестки дня с акцентом на предстоящий визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Королевство», - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Стороны обсудили ситуацию с атакой дронов по нефтяным объектам королевства. При этом российский лидер высказался за тщательное и объективное расследование.