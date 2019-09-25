Лавров «поблагодарил» Вашингтон за выданную визу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» США за выданную ему визу для участия в 74-й Генассамблее ООН. Он назвал «любезным» со стороны Вашингтона дать ему возможность встретиться с коллегами в Нью-Йорке.

Заявление глава МИД сделал во время министерской встречи по Сирии в астанинском формате (Россия – Турция – Иран) в рамках сессии Генассамблеи.

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал», - сказал Лавров.

Десять членов российской делегации на 74-й Генассамблее ООН не получили визы США и не смогли вовремя прибыть на сессию. Ранее стало известно, что под вопросом находится участие российских делегатов не только в Генассамблее в Нью-Йорке, но и в конференции ДВЗЯИ в связи с повторной невыдачей виз.