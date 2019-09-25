Лучший друг Арктики: Артур Чилингаров отмечает юбилей

Сегодня юбилей отмечает самый известный полярник нашего времени, герой России и выдающийся ученый - Артур Чилингаров. Ему исполнилось 80. Океанолог по образованию, всю свою жизнь он посвятил изучению Арктики.

Чилингаров стал первым человеком, который в течение полугода побывал на Южном и Северном полюсах, за что и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. На его счету десятки рискованных экспедиций, имеющих огромное научное и геополитическое значение.

Двенадцать лет назад Чилингаров впервые в мире на батискафе опустился на дно Северного Ледовитого океана и установил там флаг нашей страны.

«Реакция во всем мире ученых, специалистов нормальная. Ну кому-то не понравилось то, что мы поставили флаг российский. Но я им предложил: места много, ставьте свой», - признался Чилингаров.

Исследования, проведенные в ходе той экспедиции позволили доказать, что подводный хребет Ломоносова в Ледовитом океане, в недрах которого сосредоточено до 25% всех полезных ископаемых планеты - это продолжение сибирской континентальной платформы, значит он является частью России.

Казалось бы, после такого успеха можно почивать на лаврах, но Чилингаров делать это не собирается. Наоборот, он уже строит амбициозные планы, хочет организовать уникальное погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане.