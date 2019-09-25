Зеленский согласился опубликовать стенограмму переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не стал возражать против того, чтобы была опубликована стенограмма его последнего телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Об этом хозяин Белого дома сообщил на своей странице в Twitter. Ранее с требованием придать широкой огласке содержание переговоров выступил главный политический оппонент Трампа и бывший вице-президент США Джо Байден.

«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», - написал Трамп.

Скандал разгорелся после телефонных переговоров двух лидеров. Якобы, во время беседы Дональд Трамп пытался надавить на Зеленского и вынудить его начать расследование против сына своего соперника на ближайших выборах.

В отношении Трампа уже инициировали процедуру импичмента. Правда сам 45-й американский президент по этому поводу не переживает и уверен, что такая шумиха вокруг него пойдет его политической карьере на пользу.

На полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп пообещал не затягивать с публикацией стенограммы разговора и предоставить ее полную рассекреченную и неискаженную версию.