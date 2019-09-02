Борисов заявил о возможности передачи частот под 5G в крупных городах

Отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, выделяемые под спецсвязь, могут передать для 5G в крупных регионах. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Но это не будет носить массовый характер, мы пойдем на это, чтобы не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию», - прокомментировал Борисов вопрос, могут ли выделяться отдельные частоты для 5G в больших городах.

По словам вице-премьера, в будущем рассматривается переход на «более высокий диапазон частот» (4,8-4,9 ГГц). Он подчеркнул, что по данному вопросу проводилось совещание в том числе с представителями Минобороны, ФСО, ФСБ и Минкомсвязи.

По мнению Борисова, развертывание сети 5G в более высоких диапазонах даст возможность российской промышленности уйти от зависимости в области приемопередающих устройств и создать партнерские отношения с ведущими вендорами, пишут «Ведомости».