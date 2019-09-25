«Какой смысл в их ПВО»: глава Ирана раскритиковал вооружения США после атаки дронов

Нападение беспилотных летательных средств на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии стало позором для разведки и систем противовоздушной обороны США. Об этом журналистам заявил президент Ирана Хасан Роухани, который усомнился в эффективности американского оборонительного вооружения.

«Все эти деньги, которые приходят из США на оборонительные системы, вооружения, радары, установленные по всей Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове – почему они не смогли предотвратить попадание этих ракет в цели? Какой был смысл устанавливать все эти противоракетные системы Patriot?» - разразился критикой Роухани в эфире телеканала Fox News.

По его словам, если Иран согласится с доводами Белого дома и возьмет на себя ответственность за нападения на саудовские НПЗ, как настаивает Вашингтон, то это будет вдвойне нелицеприятно для американских военных. В этом случае им придется объяснить, почему новейшие системы не смогли противостоять дронам и как подготовка к такой атаке прошла незамеченной для спецслужб США.

«Почему разведывательные ведомства США, которые получают большие бюджеты за счет американских налогоплательщиков, совершенно не знали об этих военных возможностях йеменцев? На это нужно дать ответ. Америка должна сказать, почему она продает в регион так много оружия? Почему они не могут установить, откуда эта атака была совершена и потом показать доказательства?», - цитирует РИА Новости заявление президента Ирана.

Беспилотники, оснащенные взрывчаткой, атаковали нефтеперерабатывающие заводы в двух провинциях Саудовской Аравии 14 сентября. Итогом налета стали масштабные пожары и уничтожение значительной части добывающей инфраструктуры.

Официальный Эр-Рияд был вынужден объявить о двукратном снижении добычи углеводородов, а США заявили о готовности задействовать свой стратегических нефтяной запас, чтобы удержать ситуацию на рынке.

Ответственность за содеянное взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет боевые действия арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Белый дом настаивает на том, что вина лежит на официальном Тегеране и грозит опубликовать некие доказательства этого. Иран неоднократно опровергал все обвинения.