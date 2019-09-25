Лавров объяснил, почему Евросоюз ненадежный партнер для Москвы

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером. По мнению высокопоставленного дипломата, официальный Брюссель продолжает исповедовать тактику «свой-чужой» в построении двустороннего диалога с Москвой. При этом ЕС последовательно игнорирует старания и стремление России наладить конструктивные связи.

«Евросоюз - ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», - с сожалением констатировал министр иностранных дел России в интервью газете «Коммерсант».

Комментируя вероятное смягчение санкций со стороны коллективного Запада в обмен на прогресс в урегулировании украинского вопроса Лавров отметил, что Москву не интересуют такие планы европейских партнеров. Все потому, считает глава российского внешнеполитического ведомства, что ЕС еще до Майдана 2014 года и вхождения Крыма в состав Российской Федерации поставил украинские власти перед выбором: с Россией или с Европой.

Не остался без ответа и вопрос министру о «Восточном партнерстве» - формате развития интеграционных связей шести бывших республик СССР с Евросоюзом. При запуске этого проекта Москва интересовалась, учитывает ли программа интересы России, напомнил Лавров.

«Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов», - добавил дипломат.

В ходе беседы министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией. Он заявил, что большая часть страны осознала непродуктивность осуществленной на Межпарламентской ассамблее православия провокации против РФ, поэтому вероятно стоило бы рассмотреть вариант отмены запрета.

Отношения России и Европы обострились на фоне украинского политического кризиса и присоединения Крыма в 2014 году. Евросоюз безосновательно обвинил Москву во вмешательстве в дела независимой Украины и ввел в отношении России экономические санкции. Кремль ответил зеркально.

Российский президент Владимир Путин не раз отмечал, что разговор с Россией на языке ультиматумов и экономический ограничений неприемлем и что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает за мирное разрешение кризиса.