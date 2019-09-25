Лавров озвучил последствия вступления Грузии в НАТО

Вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Североатлантическим альянсом. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О возможном присоединении Грузии к альянсу говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, напомнил он.

«Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны», - заявил глава МИД.

По его словам, в НАТО есть много стран, которые не делают их своего присутствия в альянсе «фетиша» и поддерживают добрососедские отношения с РФ.

«Но когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом - мы внутри альянса объявлены врагом - и затруднить развитие нашей страны», - добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД прокомментировал возможность возобновления авиаперелетов между Россией и Грузией. Он считает, что стоило бы рассмотреть вариант отмены запрета.