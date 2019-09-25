Количество пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло до 49

При экстренной посадке лайнера Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула пострадало 49 человек. Им оказывается медицинская помощь.

Информацию о количестве пострадавших уточнили в экстренных службах Алтайского края.

«По состоянию на 22:00 мск за медицинской помощью обратились 49 человек», - сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что у госпитализированной в медучреждение женщины диагностировали ушиб почки. Ранее сообщалось, что три человека попали в больницу, еще 18 находятся на осмотре у врачей.

Пассажирский самолет компании Azur Air, летевший из Вьетнама, экстренно сел в Барнауле в 21:13 (17:13 по мск). По предварительным данным, у лайнера произошло задымление правой стойки шасси. Всего на борту судна находилось 349 человек, включая десять членов экипажа. В результате авиапроисшествия никто не погиб.