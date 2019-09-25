«Как тебе такое?»: Маск ответил краснодарским предпринимателям на популярный мем
В американском городе Хоторн на территории штата Калифорния появились билборды с обращением к основателю SpaceX Илону Маску. Их авторами стали предприниматели из Краснодарского края.
На баннерах написана латиницей фраза «Как тебе такое, Илон Маск?», ставшая мемом, а также QR-код, который ведет на страницу с приглашением на форум в Краснодаре.
Известно, что именно в Хоторне расположен офис Маска, причем основатель SpaceX уже отреагировал на необычные билборды.
«Язык хорошо подвешен», - написал он в своем Twitter.
При этом в социальной сети стали тут же появляться сообщения, что такой способ действительно работает и привлекает внимание предпринимателя, на что Маск так же ответил на русском языке.
«Правда», - написал он.
В настоящее время неизвестно, кто конкретно разместил баннер.