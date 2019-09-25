Лавров пообещал резкие меры в ответ на невыдачу США виз российским делегатам Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал резкий ответ Москвы на невыдачу США виз части российских делегатов, которые должны были участвовать в Генассамблее ООН. Он назвал это хамством и заявил, что терпеть такое нельзя.

«Мы уже привыкли к американским манерам – с них станется. Мы резко отреагируем, постараемся ответить», - сказал Лавров в интервью изданию «Коммерсант».

В качестве возможной ответной меры министр не назвал ничего конкретного, но упомянул, что граждане США периодически также имеют интерес в приезде на территорию России.

Между тем, ранее глава МИД РФ заявил, что, вероятно, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. С таким заявлением он выступил в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.