Лавров призвал вновь поставить вопрос о штаб-квартире ООН

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, вероятно, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. С таким заявлением он выступил в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Когда начальнику профильного отдела ДНКВ, который должен был ехать на заседание Комиссии ООН по разоружению в апреле этого года, не выдали визу, мы официально внесли предложение не проводить сессию Комиссии на территории США, если все делегации не будут иметь права направить туда того, кого считают необходимым для продвижения своих позиций и отстаивания своих интересов», - напомнил Лавров.

Вместе с тем он подчеркнул, что Иосиф Сталин в свое время «прозорливо» предлагал в качестве штаб-квартиры ООН Сочи. Лавров добавил, что в настоящее время этот город точно справился бы с поставленной задачей «без каких-либо шероховатостей». Об этом он рассказал он в интервью газете «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что члены российской делегации на 74-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке вовремя не получили визы Соединенных Штатов. В Госдепартаменте США при этом заявили, что «серьезно относятся» к своим обязательствам в ООН.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя охарактеризовал происходящее как «безобразную ситуацию».