Лавров высказался за возобновление авиаперелетов между Россией и Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией. Он заявил, что большая часть страны осознала непродуктивность осуществленной на Межпарламентской ассамблее православия провокации против РФ, поэтому вероятно стоило бы рассмотреть вариант отмены запрета.

«Я бы эти полеты наверное вернул. Мне кажется, это будет правильно», - заявил Лавров в интервью «Коммерсанту».

Напомним, из-за недопонимания во время проведения Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси в городе разразились беспорядки, впоследствии ставшие массовыми и вылившиеся в штурм местного парламента. Позже Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию, дав поручение правительству РФ обеспечить скорейшее возвращение временно находящихся на территории Грузии граждан РФ, а также их багажа.