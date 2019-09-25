Небензя: российским делегатам на ДВЗЯИ не выдали визы США

Генассамблея ООН в Нью-Йорке стала не единственным международным мероприятием, участие в котором ставится под вопрос для российских делегатов. Американские визы также не получили участники конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Происходящее он охарактеризовал как «безобразную ситуацию».

«Не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (иностранных дел Сергей Лавров), не выдали американские визы», - цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее сообщалось, что члены российской делегации на 74-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке вовремя не получили визы Соединенных Штатов. В Госдепартаменте США при этом заявили, что «серьезно относятся» к своим обязательствам в ООН.