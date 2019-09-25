Заживо погребенный: под территорией Европы обнаружен древний континент
Под территорией современной Южной Европы обнаружен древний континент, который откололся от Северной Африки сотни миллионов лет назад. Он получил название Большой Адрией.
Ученые благодаря специальной программе установили: континент по размерам схож с Гренландией. Он начал обособляться примерно 240 миллионов лет назад из-за тектонических изменений, в результате чего откололся от Северной Африки и оказался «погребенным» под Южной Европой, куда прибыл около 140 миллионов лет назад. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gondwana Research.
«Деформированные остатки верхних слоев затерянного континента толщиной в несколько километров можно увидеть на горных хребтах и поныне. Остальная часть континентальной плиты толщиной порядка 100 километров погрузилась под Южную Европу в мантию Земли», - говорится в исследовании.
Ученые убеждены: Большая Адрия - не последний обнаруженный континент, поскольку в 2017 году удалось найти остатки древнего суперконтинента Гондвана под островом Маврикий в Индийском океане, уточняет CNN.