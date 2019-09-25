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Заживо погребенный: под территорией Европы обнаружен древний континент

Наталия Майорова
22:13 25.09.2019
Континент начал обособляться примерно 240 миллионов лет назад из-за тектонических изменений, в результате чего откололся от Северной Африки.
Заживо погребенный: под территорией Европы обнаружен древний континент
© Фото: pixabay

Под территорией современной Южной Европы обнаружен древний континент, который откололся от Северной Африки сотни миллионов лет назад. Он получил название Большой Адрией.

Ученые благодаря специальной программе установили: континент по размерам схож с Гренландией. Он начал обособляться примерно 240 миллионов лет назад из-за тектонических изменений, в результате чего откололся от Северной Африки и оказался «погребенным» под Южной Европой, куда прибыл около 140 миллионов лет назад. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gondwana Research.

«Деформированные остатки верхних слоев затерянного континента толщиной в несколько километров можно увидеть на горных хребтах и поныне. Остальная часть континентальной плиты толщиной порядка 100 километров погрузилась под Южную Европу в мантию Земли», - говорится в исследовании.

Ученые убеждены: Большая Адрия - не последний обнаруженный континент, поскольку в 2017 году удалось найти остатки древнего суперконтинента Гондвана под островом Маврикий в Индийском океане, уточняет CNN.

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