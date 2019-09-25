Зеленский пригласил Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил к себе американского лидера Дональда Трампа. Тот ответил, что постарается исполнить приглашение.

Во время переговоров на полях ГА ООН в Нью-Йорке Зеленский обратился к Трампу с таким предложением, аргументируя его тем, что предшественники американского лидера на это времени не находили. Президент Украины потребовал от коллеги пообещать, что он приедет.

«Я постараюсь», - с улыбкой ответил Трамп.

В свою очередь, Зеленский также поблагодарил американского лидера за встречное приглашение, отметив при этом то, что не услышал конкретной даты. Трамп же заявил, что президент Украины сделал его знаменитым, имея ввиду недавний скандал вокруг их телефонного разговора на тему «дела Байдена».

Согласно опубликованной стенограмме их разговора, Зеленский обвинил Германию и Францию в несоблюдении санкций против России, а в ответ президент США раскритиковал ФРГ и другие страны Европы за недостаточное содействие Украине.