Хиллари Клинтон прокомментировала старт процедуры импичмента Трампа

Политик-демократ и главный соперник президента США на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа. По ее словам, он «предает страну ежедневно», а вопрос импичмента поднимается в целях национальной безопасности.

«Я за импичмент. Я не пришла к такому решению легко и быстро, но сложилась чрезвычайная ситуация», - заявила она.

Она пояснила, что на ее мнение повлияла якобы имевшая место со стороны Трампа попытка заручиться поддержкой Украины «в заговоре» с целью подорвать позиции бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь. В интервью People Клинтон также резко высказалась в сторону Трампа.

«Президент предает нашу страну ежедневно. Этот человек… представляет собой явную и существующую опасность для будущего Соединенных Штатов», - цитирует политика издание.

Процедура импичмента, уточнила Клинтон, предпринимается «не в счастье и с ликованием», а ради национальной безопасности страны.

О начале расследования для импичмента Трампа ранее заявила председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По ее словам, это связано с предполагаемым давлением президента США на украинского коллегу Владимира Зеленского. На информацию о старте процедуры уже отреагировал сам американский лидер.