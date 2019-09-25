Прокуратура займется вопросом недовольства соседей семей с онкобольными детьми

Московская прокуратура вмешалась в конфликт семей с онкобольными детьми и их соседей.

Жители одной из многоэтажек столицы потребовали выселить из дома малышей, страдающих онкологией. Родители привезли их в Москву на длительное лечение и вынуждены снимать квартиры. Старые жильцы их приняли в штыки и всерьез заговорили, что боятся заразиться.

Большую часть времени больные дети, ослабленные химиотерапией, лежат, не кушают и не пьют. Когда они изредка начинают улыбаться, бегать и прыгать, все этому радуются. Деваться семьям некуда, потому что жизненно необходимо лечиться.

Недовольные жильцы стали приходить сами, с жалобами то на детские крики, то на слишком большое число посетителей. Некоторые всерьез говорили, что бояться заразиться онкологическими заболеваниями, поэтому больным детям рядом с ними не место.

Когда в двери семей с онкобольными детьми постучались сотрудники прокуратуры, они уже думали паковать чемоданы, но ничего, кроме слов поддержки, не услышали. А когда история стала известна журналистам, соседи-недоброжелатели куда-то резко испарились.

После визита прокуратуры соседей, которые наоборот, неравнодушны к проблемам детей, стало больше – оказалось, многие не знали, кто живет рядом с ними, а теперь приходят и предлагают помощь.