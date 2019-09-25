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Летчики Северного флота прибыли в Крым для работы с тренажером НИТКА

Егор Левин
21:20 25.09.2019
Истребители МиГ-29К прибыли из Мурманской области, преодолев маршрут общей протяженностью более 2500 километров.
Летчики Северного флота прибыли в Крым для работы с тренажером НИТКА
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Летчики отдельного корабельного авиационного полка Северного флота прибыли в Крым для тренировок на наземном испытательном тренировочном комплексе НИТКА.

Личный состав провел перебазирование из Мурманской области на самолетах МиГ-29К. Общая протяженность маршрута составила более 2500 километров.

В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению тренировочных полетов.

Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец. Тренировки на тренажере займут около месяца.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) – специальный комплекс, имитирующий палубу авианосца. Он предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

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